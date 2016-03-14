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    Блог Джонни Хейтера! Всем Хездец! Все блоги -

    Бавария - Ювентус. Джонни хейтер и Ко выносят Аллегри!

    14 марта 2016
    «Джонни, ты знаешь свою работу!» - сказал Хосеп Гвардиола

    «Джонни, ты знаешь свою работу!» - сказал Хосеп Гвардиола

    Он сказал, что боится туринского автобуса и 0-0, что с этим нужно что-то делать! Я посадил его в машину и мы поехали за Аллегри. По дороге Пеп рассказал, что Мюллер начал нервничать, писать болельщикам в соц.сетях о поддержке, давать много интервью. Я ехал молча, не обращая на него внимания.

    Аллегри сильно удивился ,когда увидел нас, быстро прыгнул на заднее сиденье и спросил: «Джонни в чём дело? Зачем ты ко мне приехал?». На самом деле, он уже знал ответ на свой вопрос, лицо его постоянно передергивалось, он не знал, что спросить ещё.

    В этот раз мы приехали в заброшенный цех по производству конфет на окраине Мюнхена. Единственное, что меня волновало, это позиция вратаря, а если быть конкретным, то сам Буффон. Аллегри побледнел, сказал, что сделает всё возможное. Пеп, стоял и молчал, слушая нас и всматриваясь в глаза Аллегри.

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