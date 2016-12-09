Герои «Аталанты»

Кто прославляет Бергамский клуб

«Аталанта» даже несмотря на поражение от «Ювентуса» занимает 5 место, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. Мало кто мог предположить, что Джан Пьеро Гасперини за короткий срок сколотит такую обученную команду, способную замахнуться на борьбу за еврокубки. «Аталанта» сильна прежде всего командной игрой, но все-таки стоит познакомиться с главными героями Бергамского клуба.

Андреа Петанья

Воспитанник «Милана» пошел по пути многих игроков больших клубов. Сыграв за «россонери» три матча он отправился по арендам, но долгое время не мог себя найти. Переломным моментом стал сезон в «Асколи», когда мощный нападающий забил 7 голов в серии Б. Перед началом сезона казалось, что основным форвардом бергамцев будет Палоски, но Петанья плотно усадил конкурента на скамейку запасных. Примечательно, что нападающий хорош в подыгрыше, что очень важно для Гасперини. Его пока нельзя назвать бомбардиром, но все задатки для этого имеются. Манера игры «Аталанты» не способствует появлению в команде результативного нападающего, в команде забить может абсолютно любой, и Петанья нередко создает для партнеров голевые шансы.

Маттиа Кальдара

Маттиа прошел все ступеньки школы «Аталанты» и даже сыграть один матч за основную команду перед тем, как отправиться в аренду. И в «Трапани» и в «Чезене» он проявил себя не только как хороший защитник, но и как опасный игрок в чужой штрафной, периодически забивая после стандартов. Возвращение в «Аталанту» не выглядело, как гарантированная путевка в основу и первые матчи Кальдара просидел на скамейке запасных. Команда немало пропускала, и тренер осознал необходимость перемен и ввел молодого итальянца в основу. В первом же матче Кальдара и его партнеры сумели сохранить ворота на замке. Маттиа не только цементирует оборону «Аталанты», но и забил уже три гола. Совсем не случайно он является одним из кандидатов в сборную, а «Рома» проявляет к нему настойчивый интерес.

Роберто Гальярдини

Еще один воспитанник «Аталанты» в отличие от Кальдары не сыграв ни одного матча за основу, он сразу отправился в аренду. Сменив три клуба серии Б, он вернулся в родные пеннаты, но наставник совсем не дал Роберто проявить себя. Новая аренда была вполне вероятным исходом, но молодой опорник приглянулся Гасперини . В игре Гальярдини хватает огрехов, ему определенно есть над чем работать, но сильные стороны опорника сразу бросаются в глаза. У него прекрасный первый пас и неплохое видение поля. Но особенно выделяется Гальярдини своей цепкостью и умением отбирать мяч. Да, пожалуй молодой футболист слишком увлекается и получает ненужные предупреждения, из-за чего пропустил матч с «Ювентусом», где «Аталанта» вчистую проиграла центр поля, но у него определенно большой потенциал, что уже заметил наставник сборной Италии.

Ясмин Куртич

Полузащитник перебрался в «Италию» еще шесть лет назад и успел поиграть за пять клубов, пока не оказался в «Аталанте». Словенец был твердым игроком основы год назад, но ключевым футболистом команды его было назвать нельзя. Гасперини использует его ближе к атаке, в роли оттянутого форварда или центрального полузащитника, который располагается чуть ниже Гомеса и Петаньи. Куртич универсален и очень полезен в тактических выдумках наставника. Он всегда готов ворваться в свободную зону, которую освобождают нападающие, и нанести точный удар. Складывается впечатление, что Ясмин находится в тени других футболистов, но он второй после Кессиэ бомбардир команды с 4 голами, кроме того на его счету 2 голевые передачи.

Алехандро Гомес

Один из героев прошлого сезона в серии А с 7 голами 10 голевыми передачами поначалу не совсем понимал требований Гасперини и старт сезона откровенно провалил. Гомесу было трудно вписаться в игру, где все подчинено тактике, но со временем тренер и футболист пришли к взаимопониманию. Гомес получил необходимую ему свободу, а наставник футболиста, с помощью которого он в любой момент может перестроить игру команды. Алехандро сменил в этом сезоне множество позиций, успев даже сыграть на острие атаки. В последнее время он находится в отличной форме, терроризируя оборону соперников своими перемещениями. От Гомеса вправе ждать большего, но он и сейчас лучший ассистент команды и ее главный мотор.

Франк Кессиэ

«Аталанта» отдала Франка в аренду, где он выступал на месте центрального защитника. Однако, Гасперини увидел в нем замену Де Роону и выдвинул молодого ивуарийца в центр полузащиты. Старт сезона выдался для Кессиэ триумфальным, он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в первых трех играх. Затем результативность спала, но даже без голов он оставался важнейшим игроком «Аталанты». Работоспособность Франка поражает, он перемещается по всему полю, страхуя партнеров, и сразу бежит в атаку. Обладает отличным коротким и, что очень важно, длинным пасом, неплохо видит поле. Франка уже начинают сравнивать с Туре, и соблазняют предложениями от ведущих команд. Показательно, что в свои 19 лет Кессиэ исполняет пенальти, что свидетельствует о крепких нервах и уверенности в себе. Потеря Франка во время Кубка Африки станет для «Аталанты» большим ударом, и Гасперини уже сейчас ломает голову, как его заменить.