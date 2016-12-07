Что мы знаем об Арда Туране

Блог «Барселона» предлагает вам узнать о капитане сборной Турции и игрока Барселоны который только что сделал свой первый хет-трик в своей карьере.

Детство

Арда Туран родился 30 января 1987 года в столице Турции, в городе Стамбул. Футбольную карьеру он начал в 12 лет, когда поступил в академию турецкого Галатасарай. В 18 лет его отдали на аренду в Манисаспор. А когда он возвратился, сыграл очень результативно за свой родной клуб. Его хотели видеть в своих рядах многие топ клубы Европы, среди который был Милан и Ливерпуль. Но, сам Арда решил остаться в Турции и продлил контракт с Галатасараем. Арда завоевал свой первый чемпионский титул с турецкой командой в сезоне 2007/08. Турецкий гранд также не хотел расстаться с юным талантом. Арда стал лучшим игроком Турецкой Суперлиги 2 раза в 2008 и 2009 году, и 2 раза стал лучшим ассистентом в 2009 и 2010 году. И он был самым популярным футболистом в Европе в 2009 году по версии IFFHS.

Арда в Атлетико Мадриде

Атлетико Мадрид подписал соглашение с Тураном в 10 августе 2011 года на 4 года. Он стал самым дорогим турецким игроком. А сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Он выбрал себе 11 номер в новом клубе и в совершенно в новом для него чемпионате. Дебютировал он за новый клуб в 28 августа 2011 года, выйдя на замену во втором тайме в игре против Осасуны. В Лиге Европе дебютировал в стартовом составе в игре против Селтика, который был в 15 сентября и отметился одним ассистом. Свой первый гол за Атлетико Туран забил в 30 ноября 2011 года в рамках Лиги Европы в игре против того же Селтика, поразив ворота мощным ударом. В Чемпионате Испании Арда свой первый гол забил в 11 декабря 2011 года. Турок с Атлетикой выиграл Лигу Европы в 2012 году. Потом, в начале сезона 2012/13 начал выступать под номером 10. А в августе 2012 года стал обладателем Суперкубка Европы в матче который закончился с счетом 4:1, и в котором Арда сделал голевую передачу на Фалькао. 19 сентября 2013 года Арда Туран продлил контракт с Атлетикой до 30 июня 2017 года. 30 апреля 2014 года забил победный гол в ворота Челси и вывел Атлетико в финал Лиги Чемпионов 2014 года впервые за 40 лет. А финал этого турнира мы наверное все помним (Реал Мадрид 4:1 Атлетико Мадрид). В последнем туре Примеры Арда получил травму и смог сыграть только часть «золотого» матча для него в Камп Ноу против Барселоны. Игра завершился миром, каждая команда отметился по голу и Атлетико стал обладателем Премеры впервые за 18 лет. Этот титул был первым титулом Примеры для Арда Турана. В Премьер Лиге Испании Арда сыграл 30 раз в который сделал 4 голевых передач и забил 3 гола.

Международная карьера

За сборную Турции Арда начал выступать в 2006 году. До этого он выступал в множественных молодежных сборных Турции. В заявку был включен в Чемпионат Европы 2008 года, где забил 2 года, и в том числе победный гол в ворота Швейцарии. Кроме этого он еще забил в ворота чехов и в серии пенальти с Хорватией турок первым забил в ворота соперников. Из-за дисквалификации он пропустил полуфинал, и его команда проиграла со счетом 2:3, тем самым став бронзовым призером турнира. В отборочных турах Чемпионата Мира по футболу 2010 года Арда забил 2 гола, но его команда не смог попасть в плей-офф этого турнира. В сентября 2008 года его сборная получила награду FIFA Fair Play Award за матч со сборной Армении. В Чемпионате Мира 2010 года Туран забил 600 гол Турции в ворота Эстонии. А в отборочном туре на Чемпионат Европы 2012 года Арда забил 4 гола за сборную Турции. 2 гола в ворота Казахстану и по голу в ворота Австрии и Белгии. Однако, после игры со сборной Хорватии, в котором Турция уступила, они не смогли пробится в финальную стадию Евро 2012.

Турок в Барселоне

Талантливый Арда Туран перешел Барселону 6 июля 2015 года. Сумма трансфера составила 34 миллиона евро. Из-за санкций ФИФА, Барселона смог зарегистрировать его лишь в январе 2016 года. Первый гол за Барселону Арда забил в Премере 3 марта 2016 года в игре против Райо Вальекано. После марта 2016 года Арда редко стал появляться в поле на футболке Барселоны. А после покупки Андре Гомеша и Пако Алкасера в Барселону он вообще не играл в стартовом составе. Наверняка, Энрике недооценил его. В последней Эль-Классико 2016 года Луис Энрике выпустил Арду во втором тайме. Но турок не оправдал доверие. И даже гол Рамоса который спас Реала от поражение в Камп Ноу, был забит по вине Арда Турана. Но, не стоит никого винить, ведь футбол это командная игра. После этого Энрике, наверное решил дать ему еще один шанс проявить себя, и этим шансом Арда воспользовался безупречно. В последнем туре группогого этапа Лиги Чемпионов 2016/17 против Борусии Менделгбах Арда попал в стартовый состав заявки. Сначала он ассистировал аргентинскую суперзвезду, а потом сам оформил хет-трик. Матч которую посещал сам Юрген Клоп со всеми игроками Ливерпуля закончился со счетом 4:0 и во всех 4 голах есть заслуга турка. В тот вечер Арда сделал свой первый хет-трик за карьеру в составе Барселоны в рамках Лиги Чемпионов. В нынечном сезоне Лиги Чемпионов Арда забил 4 гола и все голы были забиты в ворота немецкой Боруссии Менделгбах. Думаю и надеюсь, что талантливый турок закрепиться в стартовом составе Барселоны оправдав доверие Энрике.