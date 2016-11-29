Мои ожидание от очередной Эль-Классико

Приближается самый долгожданный день уходящего года. Очередное Эль-Классико. Я хочу рассказать вам мои ожидание от этого матча.

Жду не дождусь...

Хочу увидеть ту Барселону, который разгромил Реал в 2015 году со счётом 4:0 в Бернабеу.

Хочу увидеть такую игру, как Суперкубок УЭФА 2015 против Севильи. Интересной, непредсказуемой, душевной и грандиозной.

Хочу увидеть такого Эль-Классико, как во времена Роналдинье. Искренний, дружный и мирный.

Хочу увидеть ту Луиса Энрике, который мотивировал команду как Гуардиола.

Хочу увидеть тот болельщиков, которые провожали Хави.

Хочу увидеть такую судью, как Джунейт Чакыр, самую честную.

Хочу увидеть такой Камп Ноу, как при праздновании чемпионства.

Хочу увидеть капитана нашего, великого Андреса Иниеста.

Хочу увидеть ту тер Штегена, который взял пенальти в Лиги Чемпионов 2015 года против Ромы.

Хочу увидеть ту Пике, который не только защищает, но и забивает.

Хочу увидеть ту Серги Роберто, который не даст нам скучать по Алвесу.

Хочу увидеть ту Маскерано, который играл как во времена Гуардиолы.

Хочу увидеть ту Албу, который всегда здоров.

Хочу увидеть ту Бускуетса, который делает ошеломляющие передачи.

Хочу увидеть ту Ракитича, который поразил ворота с дальних дистанций.

Хочу увидеть ту Арда, который играет как в январе 2015 года.

Хочу увидеть ту Гомеса, который взял Евро 2016.

Хочу увидеть ту Дениса, который играет как Иниеста.

Хочу увидеть ту Рафинью, который не промахивался не один раз в Ла-Лиге.

Хочу увидеть ту Месси, который стал талисманом команды.

Хочу увидеть ту Суареса, который простреливает в ворота как пистолет.

И наконец,, хочу чтобы Неймар забил гол в Камп Ноу.

Здоровье и успехов, моей семье! Иншаллах!