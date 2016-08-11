Бердыев прав. А всё равно обидно

Лучший тренер России предпочёл работать в клубе, обрекая тем самым сборную на бесславное выступление на домашнем чемпионате мира.

Что-то не срослось.Министр спорта страны и пока ещё глава РФС Виталий Мутко не смог убедить футбольного гуру возглавить сборную. А так хотелось...

Причины? Видимо,сверхзадачи, которые в качестве условий выдвинул Виталий Леонович, нереальность которых понятна даже дилетанту. Говорят чиновники от футбола поставил задачу минимум – попасть на домашнем первенстве в полуфинал! Мудрый наставник с такой постановкой вопроса согласиться, естественно, не мог. Затио смог Черчесов. Говорят, даже финал обещал.

Чтож, теперь с интересом будем следить за «Спартаком», Федун оказался мудрее Мутко и сумел договориться с нужным ему для дела человеком.Говорят, согласился даже выделить 100 миллионов на трансферы. Сумма для отечественного футбола в современных условиях запредельная, поэтому рассматриваем непонятно откуда взявшуюся новость пока лишь, как слух.