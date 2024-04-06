Семён Семёнов - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Семён
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Семёнов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Семён
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Семёнов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|06.04.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)