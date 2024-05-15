Дмитрий Купцов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Купцов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Купцов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|82' - 90'
|Черноморец
|2:1
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 6 тур
|11.08.2024
|1' - 46'
|Тюмень
|0:1
|Ротор
|Россия. Первая лига, 5 тур
|02.08.2024
|1' - 39'
|Уфа
|2:2
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 4 тур
|3'
|28.07.2024
|1' - 90'
|Шинник
|0:2
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 3 тур
|21.07.2024
|1' - 63'
|Тюмень
|0:1
|Алания
|Россия. Первая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|15
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|79' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Текстильщик (Иваново)
|29.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Иртыш (Омск)
|25.05.2024
|46' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:3
|Калуга (Калуга)
|19.05.2024
|20' -86'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|15.05.2024
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|11.05.2024
|67' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Авангард (Курск)
|85'
|08.05.2024
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:2
|Динамо Бр (Брянск)
|04.05.2024
|67' -90'
|Иртыш (Омск)
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|28.04.2024
|66' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|4:4
|Химик (Дзержинск)
|69'
|24.04.2024
|77' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|20.04.2024
|61' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|03.04.2024
|1' -46'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Спартак К (Кострома)
|30.03.2024
|64' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|09.03.2024
|1' -75'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.03.2024
|75' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)