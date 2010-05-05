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    Мартин Горак - статистика

    Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Горак
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 сентября 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь (мол) 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    22.10.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    02.10.2010 1' -88' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    25'
    21.08.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    07.08.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Раменское (Раменское )
    24.07.2010 1' -65' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    16.07.2010 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    08.07.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    83'
    09.05.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.05.2010 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    01.05.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.04.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    10.04.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 3:0 Анжи (мол) (Махачкала)
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