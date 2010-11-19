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Мартин Горак - статистика

Завершил карьеру
16 сентября 1980 (46)
#70 | Защитник
185 см | 79 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сибирь (мол)
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Сибирь (мол)
1 : 2
22.10.2010
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Сибирь (мол)
0 : 0
02.10.2010
Рубин (мол)
1' - 88'
25'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Сибирь (мол)
2 : 3
21.08.2010
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
07.08.2010
Раменское
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Сибирь (мол)
0 : 3
24.07.2010
Локомотив (мол)
1' - 65'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Зенит (мол)
0 : 2
16.07.2010
Сибирь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Сибирь (мол)
1 : 2
08.07.2010
Динамо (мол)
1' - 90'
83'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Сибирь (мол)
2 : 2
09.05.2010
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Рубин (мол)
2 : 2
05.05.2010
Сибирь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Сибирь (мол)
4 : 2
01.05.2010
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
23.04.2010
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Сибирь (мол)
3 : 0
10.04.2010
Анжи (мол)
1' - 46'
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