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Альберто Лора
Статистика
Альберто Лора - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1987 (39)
#11 | Защитник
168 см | 60 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
7
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0 : 1
05.04.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 0
02.04.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
6 : 1
01.03.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
29.01.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
74' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 1
29.10.2016
Севилья
82' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 0
22.10.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
1 : 2
16.10.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 5
24.09.2016
Барселона
1' - 74'
9'
74'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
21.09.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
5 : 0
17.09.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
82' - 90'
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