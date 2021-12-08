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Миралем Сулеймани
Статистика
Миралем Сулеймани - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1988 (37)
#10 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Лига чемпионов 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Янг Бойз
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
08.12.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Янг Бойз
3 : 3
23.11.2021
Аталанта
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Янг Бойз
1 : 4
20.10.2021
Вильярреал
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта
1 : 0
29.09.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
2 : 1
14.09.2021
Манчестер Юнайтед
83' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
2 : 3
24.08.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
3 : 2
18.08.2021
Ференцварош
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Янг Бойз
3 : 1
10.08.2021
ЧФР Клуж
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 1
03.08.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Янг Бойз
3 : 2
28.07.2021
Слован
Был в запасе
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