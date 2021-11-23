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Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Аталанта
Янг Бойз - Аталанта: обзор матча 23 ноября 2021
Янг Бойз
23.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 3
Завершен
Аталанта
39'
Джордан
80'
В. Сьерро
84'
С. Хефти
10'
Д. Сапата
51'
Х. Луис Паломино
88'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Аталанта
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сапата
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
89'
88'
ГОЛ! 3:3!
Л. Муриэль
87'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Меле
ГОЛ! 3:2!
С. Хефти
84'
ГОЛ! 2:2!
В. Сьерро
Пас отдал
М. Нгамале
80'
78'
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Фройлер
71'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Пашалич
71'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Демирал
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
67'
Желтая карточка
С. Хефти
66'
63'
Желтая карточка
М. Демирал
51'
ГОЛ! 1:2!
Х. Луис Паломино
Пас отдал
М. Пашалич
46'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
М. Нгамале
44'
ГОЛ! 1:1!
Джордан
Пас отдал
М. Эбишер
39'
Желтая карточка
У. Гарсия
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-1-2
91
Февр
25
Гарсия
35
Мартинс
5
Бюрги
30
Хефти
30
Лаупер
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
4-1-2-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
28
Демирал
2
Толой
19
Паломино
15
де Рон
8
Фройлер
21
Меле
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
28
Демирал
6
Джимсити
6
Джимсити
28
Демирал
8
Пашалич
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
8
Фройлер
32
Пессина
32
Пессина
8
Фройлер
21
Меле
10
Муриэль
10
Муриэль
21
Меле
Остались в запасе
Янг Бойз
Аталанта
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЛП
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Янг Бойз - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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