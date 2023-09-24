Хуан Гарро - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Гарро
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Гарро
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|9
|1
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2024
|69' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|16.12.2023
|46' -77'
|Кифисиас (Киффисиа)
|4:2
|ПАС (Яннина)
|47' 77'
|03.12.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|26.11.2023
|67' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|АЕК (Афины)
|11.11.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2023
|78' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Волос (Волос)
|20.10.2023
|67' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|01.10.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|28.09.2023
|1' -66'
|Пансерраикос (Серрес)
|3:2
|ПАС (Яннина)
|62'
|24.09.2023
|1' -75'
|ПАС (Яннина)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|03.09.2023
|77' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|25.08.2023
|58' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|ПАС (Яннина)