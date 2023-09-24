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    Хуан Гарро - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Хуан
    Фамилия Гарро
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Мендоса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 ноября 1992 (31 год)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Россия
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