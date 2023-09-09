Ильяс Асылов - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Ильяс
|Отчество
|Ренатович
|Фамилия
|Асылов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 2006 (17 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Ильяс
|Отчество
|Ренатович
|Фамилия
|Асылов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 2006 (17 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.11.2023
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.11.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|06.11.2023
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|22.10.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:2
|Химки (Химки)
|14.10.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|16.09.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|09.09.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.09.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)