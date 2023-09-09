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    Ильяс Асылов - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Ильяс
    Отчество Ренатович
    Фамилия Асылов
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 2006 (17 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2023 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.11.2023 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12.11.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Алания (Владикавказ)
    06.11.2023 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    28.10.2023 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    22.10.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:2 Химки (Химки)
    14.10.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 4:0 Шинник (Ярославль)
    08.10.2023 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    16.09.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    09.09.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.09.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    27.08.2023 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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