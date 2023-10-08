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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - КАМАЗ
Волгарь - КАМАЗ: обзор матча 08 октября 2023
Волгарь
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
2'
Д. Лесников
64'
А. Гилязетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - КАМАЗ
85'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
И. Бадртдинов
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Полубояринов
84'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Лесников
84'
77'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Р. Аюкин
75'
Желтая карточка
А. Абрамов
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
72'
69'
Желтая карточка
Р. Куль
Замена
К. Ушатов
️️️️
Т. Жамалетдинов
67'
Замена
️️️️
А. Анисимов
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Гилязетдинов
64'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
Е. Шляков
53'
32'
Желтая карточка
А. Гюрджан
ГОЛ! 1:0!
Д. Лесников
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
33
Борис Фартуна
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Одоевский
28
Прошкин
22
Хомуха
58
Зуев
55
Шляков
17
Анисимов
4
Кленкин
20
Полубояринов
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
17
Лесников
3-3-3-1
31
Анисимов
4
Абрамов
22
Гюрджан
5
Ратников
7
Аюкин
42
Кириллов
97
Таликин
78
Куль
33
Фартуна
19
Бадртдинов
11
Укомский
20
Полубояринов
90
Шакуро
90
Шакуро
20
Полубояринов
75
Жамалетдинов
23
Ушатов
23
Ушатов
75
Жамалетдинов
55
Шляков
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
55
Шляков
17
Лесников
22
Косарев
22
Косарев
17
Лесников
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
19
Бадртдинов
10
Защепкин
10
Защепкин
19
Бадртдинов
Остались в запасе
Волгарь
КАМАЗ
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Волгарь - КАМАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный
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