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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - КАМАЗ
Арсенал - КАМАЗ: обзор матча 25 ноября 2023
Арсенал
25.11.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
4'
В. Левин
45+3'
Д. Окоронкво (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - КАМАЗ
Замена
А. Хабибов
️️️️
Д. Окоронкво
90'
+1
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
В. Левин
90'
+1
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Макаров
84'
Желтая карточка
В. Левин
83'
74'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
А. Укомский
74'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
А. Абрамов
74'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
Желтая карточка
Н. Кокарев
71'
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
68'
Желтая карточка
А. Макаров
66'
Желтая карточка
А. Коротков
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Окоронкво
45'
+3
16'
Желтая карточка
А. Абрамов
ГОЛ! 1:0!
В. Левин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
3-1-3-2-1
80
Кокарев
24
Коротков
31
Большаков
4
Нижегородов
13
Кайнов
11
Ткачев
21
Макаров
88
Левин
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
4-1-3-1-1
31
Анисимов
4
Абрамов
5
Ратников
17
Пальцев
13
Почивалин
21
Горелов
42
Кириллов
97
Таликин
11
Гаглоев
33
Фартуна
11
Укомский
20
Окоронкво
7
Хабибов
7
Хабибов
20
Окоронкво
88
Левин
18
Ндука
18
Ндука
88
Левин
21
Макаров
18
Яковлев
18
Яковлев
21
Макаров
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
11
Укомский
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
11
Укомский
4
Абрамов
90
Борисенко
90
Борисенко
4
Абрамов
Остались в запасе
Арсенал
КАМАЗ
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Арсенал - КАМАЗ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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4 : 3
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