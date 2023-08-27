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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - КАМАЗ
Черноморец - КАМАЗ: обзор матча 27 августа 2023
Черноморец
27.08.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - КАМАЗ
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Руденко
77'
74'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Таликин
71'
Желтая карточка
А. Гаглоев
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Адаев
46'
33'
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Абрамов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
18
Даниил Гурченко
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Черноморец
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
4-1-2-3
1
Фролкин
4
Маклаков
79
Гречкин
17
Фомин
93
Гараев
88
Магомедов
9
Адаев
10
Саадуев
19
Руденко
9
Абакаров
18
Гурченко
3-1-4-1-1
31
Анисимов
4
Абрамов
5
Ратников
17
Пальцев
21
Горелов
97
Таликин
6
Родин
11
Гаглоев
7
Аюкин
19
Бадртдинов
55
Щербатюк
9
Адаев
77
Антонов
77
Антонов
9
Адаев
19
Руденко
90
Делькин
90
Делькин
19
Руденко
4
Абрамов
13
Почивалин
13
Почивалин
4
Абрамов
97
Таликин
42
Кириллов
42
Кириллов
97
Таликин
Остались в запасе
Черноморец
КАМАЗ
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
8
Никита Панамарев
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
Главный тренер
Константин Зырянов
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
8
Никита Панамарев
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Черноморец - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Данил Набока (Краснодар)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Центральный
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