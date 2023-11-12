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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Алания
КАМАЗ - Алания: обзор матча 12 ноября 2023
КАМАЗ
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Алания
51'
А. Укомский
83'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Алания
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Р. Куль
86'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
И. Машуков
Замена
Г. Борисенко
️️️️
И. Бадртдинов
81'
79'
Замена
Х. Норчаев
️️️️
Д. Шавлохов
59'
Замена
А. Засеев
️️️️
Р. Дауров
59'
Замена
В. Кротов
️️️️
Б. Хадарцев
59'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Хабалов
Желтая карточка
И. Бадртдинов
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Укомский
51'
46'
Замена
А. Бутаев
️️️️
В. Царукян
45'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
45'
Красная карточка
З. Тарба
30'
Желтая карточка
А. Хабалов
Желтая карточка
Р. Куль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Анисимов
13
Почивалин
5
Ратников
17
Пальцев
4
Абрамов
21
Горелов
97
Таликин
33
Фартуна
19
Бадртдинов
78
Куль
11
Укомский
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
30
Шавлохов
5
Багаев
4
Качмазов
17
Дауров
6
Тарба
7
Гурциев
80
Царукян
15
Хабалов
14
Машуков
10
Хадарцев
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
78
Куль
42
Кириллов
42
Кириллов
78
Куль
19
Бадртдинов
90
Борисенко
90
Борисенко
19
Бадртдинов
10
Хадарцев
57
Кротов
57
Кротов
10
Хадарцев
80
Царукян
19
Бутаев
19
Бутаев
80
Царукян
17
Дауров
13
Засеев
13
Засеев
17
Дауров
15
Хабалов
11
Чочиев
11
Чочиев
15
Хабалов
30
Шавлохов
18
Норчаев
18
Норчаев
30
Шавлохов
Остались в запасе
КАМАЗ
Алания
1
Алексей Смирнов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
23
Георгий Натабашвили
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча КАМАЗ - Алания
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Владислав Быков (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
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