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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Александр Дегтев
Новости
€ 800 тыс
Александр Дегтев - новости
Сочи
27 апреля 2005 (21)
#35 | Вратарь
195 см
Россия
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Трансферы
6 худших трансферов лета в РПЛ
13 сентября
5
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
12 сентября
10
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10 сентября
31
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
2
Фото
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
«Зенит» может перехватить у «Спартака» вратаря «Сочи»
12 июля
3
«Сочи» ответил на предложение «Спартака» по Дегтеву
30 июня
10
«Спартак» предложил 1 миллион за воспитанника «Зенита»
30 июня
16
ЦСКА готов перебить предложение «Спартака» по футболисту «Сочи»
29 июня
6
За приз Яшина поспорят 13 вратарей РПЛ
24 июня
5
«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги
20 июня
8
«Спартак» и ЦСКА поборются за игрока «Балтики»
14 июня
4
Шнякин определил двух вратарей в РПЛ, которых может подписать «Динамо»
13 мая
2
«Зенит» и «Спартак» поспорят за футболиста «Сочи»
11 мая
9
Бывший арбитр ФИФА высказался о победном голе Ерохина в матче «Зенит» – «Сочи»
10 мая
20
Фото
Игроки «Сочи» сигнализировали арбитру о нарушении правил в моменте с голом Ерохина
10 мая
32
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
1
2
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«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
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Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
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