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Мато Яяло
Статистика
Мато Яяло - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1988 (38), Яйце
#18 | Полузащитник
186 см | 78 кг
Хорватия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Венеция
1 : 0
02.06.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
30.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Венеция
2 : 1
24.05.2024
Палермо
80' - 90'
Италия. Серия В, 1/2 финала
Палермо
0 : 1
20.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Специя
2 : 1
10.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
1' - 46'
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
3 : 2
01.05.2024
Венеция
80' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Венеция
2 : 1
26.04.2024
Кремонезе
88' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
66' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Венеция
2 : 0
14.04.2024
Брешиа
86' - 90'
90'
Италия. Серия В, 32 тур
Асколи
0 : 0
07.04.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Венеция
2 : 3
01.04.2024
Реджана 1919
71' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Палермо
0 : 3
15.03.2024
Венеция
81' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
3 : 1
10.03.2024
Бари
73' - 90'
90'
Италия. Серия В, 28 тур
Комо
2 : 1
03.03.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Венеция
2 : 0
28.02.2024
Циттаделла
80' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Пиза
1 : 2
24.02.2024
Венеция
90' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Феральписало
2 : 2
26.12.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
2 : 2
23.12.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Венеция
2 : 2
16.12.2023
Зюйдтироль
46' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Кремонезе
1 : 0
09.12.2023
Венеция
1' - 65'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
54' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Бари
0 : 3
25.11.2023
Венеция
78' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Венеция
2 : 1
10.11.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Тернана
0 : 1
04.11.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Венеция
2 : 1
29.10.2023
Пиза
Был в запасе
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