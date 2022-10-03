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    Мато Яяло - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мато
    Фамилия Яяло
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Яйце
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.11.2022 71' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    08.11.2022 60' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.11.2022 79' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    31.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
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