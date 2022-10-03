Мато Яяло - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мато
|Фамилия
|Яяло
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яйце
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мато
|Фамилия
|Яяло
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яйце
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.11.2022
|71' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|08.11.2022
|60' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|04.11.2022
|79' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)