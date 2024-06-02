Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009