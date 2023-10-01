Феликс Локемпер - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Локемпер
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Локемпер
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2023
|71' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:2
|Гамбург (Гамбург)
|10.12.2023
|89' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|0:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|02.12.2023
|1' -65'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:5
|Фортуна (Дюссельдорф)
|26.11.2023
|77' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|4:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:3
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|04.11.2023
|46' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.10.2023
|80' -90'
|Хольштайн (Киль)
|0:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|22.10.2023
|58' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|3:1
|Герта (Берлин)
|07.10.2023
|1' -76'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|5:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|01.10.2023
|46' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|47'
|06.08.2023
|46' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|30.07.2023
|67' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)