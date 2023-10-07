Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Нюрнберг
Санкт-Паули - Нюрнберг: обзор матча 07 октября 2023
Санкт-Паули
07.10.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
5 : 1
Завершен
Нюрнберг
4'
Э. Саад
49'
Й. Эггештайн
56'
Й. Эггештайн
90+3'
Э. Аменидо
90+5'
К. Меткалф
24'
K. Okunuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Нюрнберг
ГОЛ! 5:1!
К. Меткалф
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
Э. Аменидо
90'
+3
Замена
Ф. Треу
️️️️
М. Салиакас
90'
+1
Замена
К. Бухалфа
️️️️
М. Хартель
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ирвин
87'
82'
Замена
Й. Гайс
️️️️
М. Меллер Дели
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Э. Саад
80'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
80'
Желтая карточка
Л. Рицка
78'
76'
Замена
C. Daferner
️️️️
Ф. Локемпер
Замена
К. Меткалф
️️️️
О. Афолаян
64'
61'
Замена
Д. Узун
️️️️
Б. Голлер
61'
Замена
Н. Браун
️️️️
Т. Хандверкер
ГОЛ! 3:1!
Й. Эггештайн
56'
52'
Желтая карточка
Т. Хандверкер
Желтая карточка
О. Афолаян
51'
ГОЛ! 2:1!
Й. Эггештайн
49'
46'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
Т. Думан
24'
ГОЛ! 1:1!
K. Okunuki
Пас отдал
М. Меллер Дели
Желтая карточка
Э. Смит
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саад
Пас отдал
Д. Ирвин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
11
Элиас Саад
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
8
Тайлан Думан
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
2-3-1-4
22
Васили
21
Рицка
2
Салиакас
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
11
Саад
19
Эггештайн
21
Афолаян
6
Валь
3-1-3-1-2
26
Матениа
30
Гьямера
4
Маркес
29
Хандверкер
6
Флик
8
Думан
44
17
Дели
14
Голлер
15
Гюрлеен
9
Локемпер
2
Салиакас
29
Треу
29
Треу
2
Салиакас
10
Хартель
11
Бухалфа
11
Бухалфа
10
Хартель
21
Афолаян
24
Меткалф
24
Меткалф
21
Афолаян
11
Саад
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Саад
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
29
Хандверкер
11
Браун
11
Браун
29
Хандверкер
14
Голлер
42
Узун
42
Узун
14
Голлер
8
Думан
37
Шлаймер
37
Шлаймер
8
Думан
17
Дели
30
Гайс
30
Гайс
17
Дели
9
Локемпер
33
33
9
Локемпер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Нюрнберг
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Санкт-Паули - Нюрнберг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Нюрнберг
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+