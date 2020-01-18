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Даниэль Карришу
Статистика
Даниэль Карришу - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1988 (38)
#23 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Португалия
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Испания. Примера 2019/2020
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Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
10
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2 : 1
18.01.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 1
03.01.2020
Атлетик
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 2
21.12.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 2
15.12.2019
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
08.12.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 0
06.10.2019
Севилья
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
3 : 2
26.09.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
0 : 1
22.09.2019
Реал
1' - 81'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2019
Севилья
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 1
30.08.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 1
23.08.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0 : 2
18.08.2019
Севилья
1' - 90'
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