|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|03.01.2020
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|31'
|21.12.2019
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|15.12.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|06.10.2019
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Севилья (Севилья)
|34'
|26.09.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:2
|Севилья (Севилья)
|22.09.2019
|1' -81'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|15.09.2019
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|58'
|30.08.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|23.08.2019
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|18.08.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:2
|Севилья (Севилья)