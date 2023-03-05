Роман Степанов - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|78
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)