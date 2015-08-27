Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008