|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2009
|61' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:2
|Торино (Турин)
|10.05.2009
|79' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Интер (Милан)
|19.04.2009
|74' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Милан (Милан)
|15.03.2009
|87' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|08.03.2009
|73' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:2
|Лацио (Рим)
|28.02.2009
|79' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|22.02.2009
|74' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|14.02.2009
|72' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|28.01.2009
|81' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:3
|Рома (Рим)
|18.01.2009
|75' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2009
|75' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Катания (Катания)
|21.12.2008
|65' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|23.11.2008
|78' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|80'
|02.11.2008
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2008
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|28.09.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|21.09.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)