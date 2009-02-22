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    Андреа Руссотто - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Андреа
    Фамилия Руссотто
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 1988 (34 года)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2009 61' -90' Наполи (Неаполь) 1:2 Торино (Турин)
    10.05.2009 79' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Наполи (Неаполь)
    26.04.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Интер (Милан)
    19.04.2009 74' -90' Кальяри (Кальяри) 2:0 Наполи (Неаполь)
    05.04.2009 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Наполи (Неаполь)
    22.03.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Милан (Милан)
    15.03.2009 87' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Наполи (Неаполь)
    08.03.2009 73' -90' Наполи (Неаполь) 0:2 Лацио (Рим)
    28.02.2009 79' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    22.02.2009 74' -90' Наполи (Неаполь) 0:1 Дженоа (Генуя)
    14.02.2009 72' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Болонья (Болонья)
    28.01.2009 81' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Наполи (Неаполь)
    25.01.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:3 Рома (Рим)
    18.01.2009 75' -90' Кьево (Верона) 2:1 Наполи (Неаполь)
    11.01.2009 75' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Катания (Катания)
    21.12.2008 65' -90' Торино (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    23.11.2008 78' -90' Наполи (Неаполь) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    80'
    02.11.2008 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Наполи (Неаполь)
    18.10.2008 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Ювентус (Турин)
    28.09.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Наполи (Неаполь)
    21.09.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Наполи (Неаполь)
    14.09.2008 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
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