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Андреа Руссотто
Статистика
Андреа Руссотто - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1988 (38)
#11 | Нападающий
174 см | 70 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1 : 2
17.05.2009
Торино
61' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 1
10.05.2009
Наполи
79' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 0
26.04.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
19.04.2009
Наполи
74' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
2 : 2
05.04.2009
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 0
22.03.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
15.03.2009
Наполи
87' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
0 : 2
08.03.2009
Лацио
73' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1 : 0
28.02.2009
Наполи
79' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
0 : 1
22.02.2009
Дженоа
74' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1 : 1
14.02.2009
Болонья
72' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2 : 1
28.01.2009
Наполи
81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 3
25.01.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
2 : 1
18.01.2009
Наполи
75' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 0
11.01.2009
Катания
75' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 0
21.12.2008
Наполи
65' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 2
23.11.2008
Кальяри
78' - 90'
80'
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