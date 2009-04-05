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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 05 апреля 2009
Сампдория
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
28'
А. Паломбо
63'
А. Паломбо
44'
М. Салайета
90'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
У. Кампаньяро
ГОЛ! 2:2!
Х. Денис
Желтая карточка
А. Паломбо
Замена
Х. Денис
️️️️
Д. Грава
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
П. Аккарди
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
П. Саммарко
Замена
М. Больячино
️️️️
Н. Амодио
ГОЛ! 2:1!
А. Паломбо
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Замена
М. Падалино
️️️️
А. Раджи
ГОЛ! 1:1!
М. Салайета
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
П. Каннаваро
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
ГОЛ! 1:0!
А. Паломбо
18'
Желтая карточка
Н. Амодио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
32
Николас Амодио
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-2
12
Кастеллацци
24
Раджи
20
Аккарди
17
Луккини
14
Кампаньяро
23
Саммарко
0
Франческини
17
Паломбо
99
Кассано
11
Паццини
4-4-2
1
Наварро
27
Сантакроче
15
Контини
2
Грава
28
Каннаваро
32
Амодио
17
Гамшик
24
Пациенца
70
Маннини
0
Пиа
17
Салайета
20
Аккарди
5
Гастальделло
5
Гастальделло
20
Аккарди
23
Саммарко
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
23
Саммарко
24
Раджи
4
Падалино
4
Падалино
24
Раджи
28
Каннаваро
33
Ринаудо
33
Ринаудо
28
Каннаваро
32
Амодио
54
Больячино
54
Больячино
32
Амодио
2
Грава
19
Денис
19
Денис
2
Грава
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Андреа Руссотто
ЦФ
70
Лука Буччи
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
11
Андреа Руссотто
ЦФ
70
Лука Буччи
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Сампдория - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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