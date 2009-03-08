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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 08 марта 2009
Наполи
08.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
57'
Т. Рокки
65'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
А. Руссотто
️️️️
М. Пациенца
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Салайета
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Матузалем
Замена
К. Маджо
️️️️
Ф. Сантакроче
ГОЛ! 0:2!
Т. Рокки
Замена
С. Маури
️️️️
П. Фоджа
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 0:1!
Т. Рокки
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-3-1-2
1
Наварро
6
Ароника
15
Контини
28
Каннаваро
27
Сантакроче
17
Гамшик
26
Блази
24
Пациенца
54
Больячино
22
Лавесси
17
Салайета
4-4-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
25
Крибари
13
Сивилья
11
Коларов
24
Ледесма
27
Матузалем
32
Брокки
17
Фоджа
9
Сарате
21
Пандев
24
Пациенца
11
Руссотто
11
Руссотто
24
Пациенца
27
Сантакроче
11
Маджо
11
Маджо
27
Сантакроче
17
Салайета
19
Денис
19
Денис
17
Салайета
27
Матузалем
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
27
Матузалем
17
Фоджа
6
Маури
6
Маури
17
Фоджа
9
Сарате
18
Рокки
18
Рокки
9
Сарате
Остались в запасе
Наполи
Лацио
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
70
Лука Буччи
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Наполи - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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