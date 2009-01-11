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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Катания
Наполи - Катания: обзор матча 11 января 2009
Наполи
11.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Катания
80'
К. Маджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Катания
Замена
М. Пациенца
️️️️
Э. Лавесси
Замена
️️️️
Д. Тедеско
Желтая карточка
Т. Моримото
ГОЛ! 1:0!
К. Маджо
Замена
Д. Байокко
️️️️
М. Иско
Замена
А. Руссотто
️️️️
М. Гамшик
Замена
️️️️
М. Бьяджианти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Катания
3
Рокко Сабато
ЛЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Николае Дикэ
ПП
17
Давиде Байокко
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
3-5-2
0
Йеццо
28
Каннаваро
15
Контини
33
Ринаудо
3
Витале
5
Гаргано
26
Блази
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
19
Денис
4-4-2
1
Биццарри
20
Сардо
21
Сильвестри
26
Сильвестре
88
Терлицци
76
Тедеско
17
Ледесма
5
Карбони
22
Иско
15
Моримото
25
Маскара
17
Гамшик
11
Руссотто
11
Руссотто
17
Гамшик
22
Лавесси
24
Пациенца
24
Пациенца
22
Лавесси
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
22
Иско
17
Байокко
17
Байокко
22
Иско
Остались в запасе
Наполи
Катания
33
Маттео Джанельо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Николае Дикэ
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Николае Дикэ
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Наполи - Катания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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