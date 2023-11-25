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    Umberto Eusepi - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Umberto Eusepi
    Команда Лекко
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лекко 12 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 4:1 Лекко (Лекко)
    20.01.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:3 Пиза (Пиза)
    12.01.2024 Был в запасе Катанцаро (Катанцаро) 5:3 Лекко (Лекко)
    26.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    23.12.2023 83' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Лекко (Лекко)
    87'
    17.12.2023 85' -90' Лекко (Лекко) 2:3 Тернана (Терни)
    09.12.2023 64' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Лекко (Лекко)
    03.12.2023 78' -90' Лекко (Лекко) 1:0 Бари (Бари)
    28.11.2023 71' -90' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 80' -90' Кремонезе (Кремона) 1:0 Лекко (Лекко)
    12.11.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 3:2 Парма (Парма)
    08.11.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:0 Специя (Ла Специя)
    05.11.2023 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Лекко (Лекко)
    29.10.2023 79' -90' Палермо (Палермо) 1:2 Лекко (Лекко)
    24.10.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:2 Лекко (Лекко)
    21.10.2023 85' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.10.2023 63' -90' Козенца (Козенца) 3:0 Лекко (Лекко)
    01.10.2023 Был в запасе Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Лекко (Лекко)
    26.09.2023 68' -90' Лекко (Лекко) 1:2 Феральписало (Сало)
    23.09.2023 Был в запасе Модена (Модена) 0:0 Лекко (Лекко)
    16.09.2023 65' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Брешиа (Брешиа)
    90'
    03.09.2023 85' -90' Лекко (Лекко) 3:4 Катанцаро (Катанцаро)
    90'
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