Мартинес Марио - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Мартинес
|Фамилия
|Марио
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Мартинес
|Фамилия
|Марио
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|16
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|23.05.2009
|74' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|17.05.2009
|65' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|10.05.2009
|1' -67'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|02.05.2009
|81' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Малага (Малага)
|25.04.2009
|70' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|21.04.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.04.2009
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|12.04.2009
|1' -62'
|Нумансия (Сория)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|32'
|04.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|27'
|22.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|15.03.2009
|46' -90'
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)
|08.03.2009
|58' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|89'
|01.03.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.02.2009
|76' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|31.01.2009
|79' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|04.01.2009
|78' -90'
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.12.2008
|64' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|07.12.2008
|85' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:3
|Нумансия (Сория)
|31.08.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Барселона (Барселона)