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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Малага
Нумансия - Малага: обзор матча 02 мая 2009
Нумансия
02.05.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Малага
1'
Х. Карлос Морено
62'
Х. дель Пино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Малага
Желтая карточка
Г. Брит
Замена
Г. Брит
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Велигтон
Замена
М. Марио
️️️️
Х. дель Пино
Пенальти не реализован!
К. Аранда
Желтая карточка
Апоньо
Замена
Фернандо
️️️️
Лоло
ГОЛ! 2:0!
Х. дель Пино
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Х. Баррасо Керо
Замена
️️️️
Э. Росарио
Желтая карточка
Х.
Вторая желтая
А. Гоириа
Желтая карточка
С. Паласиос
Желтая карточка
А. Гоириа
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
Адриан
️️️️
С. Бальеста
Желтая карточка
К. Аранда
14'
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос Морено
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Лоло
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Мартинес Марио
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
24
Горка Брит
АП
9
Хосе Баркеро
АП
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Хуан Пабло
18
Хайо
20
Борис
8
Паласиос
5
Сисма
3
Хуанра
19
Керо
10
Морено
11
дель Пино
7
Аранда
12
Гоириа
4-2-2-2
13
Гоитиа
18
Гамес
3
Велигтон
24
Росарио
11
Кальеха
8
Лоло
32
Апоньо
14
Баха
17
Дуда
5
Луке
9
Бальеста
11
дель Пино
11
Марио
11
Марио
11
дель Пино
7
Аранда
24
Брит
24
Брит
7
Аранда
19
Керо
9
Баркеро
9
Баркеро
19
Керо
8
Лоло
8
Фернандо
8
Фернандо
8
Лоло
9
Бальеста
20
Адриан
20
Адриан
9
Бальеста
Остались в запасе
Нумансия
Малага
7
Лаго Жуниор
ЛВ
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
7
Лаго Жуниор
ЛВ
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Статистика матча Нумансия - Малага
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Лос Пайаритос
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