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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Нумансия
Вальядолид - Нумансия: обзор матча 10 мая 2009
Вальядолид
10.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Нумансия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Нумансия
Желтая карточка
С. Борис
Желтая карточка
Б. Огбече
Замена
️️️️
М. Фернандес Виктор
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Х. дель Пино
Замена
К. Бельвис
️️️️
М. Марио
Желтая карточка
Х.
Замена
П. Леон
️️️️
Ф. Каноббио
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Х. Баррасо Керо
Замена
О. Санчес
️️️️
Нано
Желтая карточка
Х. дель Пино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
4
Педро Олдони
ЦФ
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
4-2-2-2
1
Асенхо
3
Маркос
24
Иньяки Беа
8
Бараха
3
Нано
8
Борха
18
Рубио
19
Сесма
8
Каноббио
22
Огбече
21
Виктор
3-2-3-1-1
25
Хуан Пабло
18
Хайо
8
Паласиос
20
Борис
3
Хуанра
5
Сисма
10
Морено
11
Марио
19
Керо
11
дель Пино
7
Аранда
3
Нано
6
Санчес
6
Санчес
3
Нано
8
Каноббио
14
Леон
14
Леон
8
Каноббио
11
дель Пино
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
11
дель Пино
11
Марио
16
Бельвис
16
Бельвис
11
Марио
19
Керо
9
Баркеро
9
Баркеро
19
Керо
Остались в запасе
Вальядолид
Нумансия
4
Педро Олдони
ЦФ
1
Хусто Вильяр
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
28
Мариан Келемен
ВР
23
Серхио Ортега
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
Остались в запасе
4
Педро Олдони
ЦФ
1
Хусто Вильяр
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Остались в запасе
28
Мариан Келемен
ВР
23
Серхио Ортега
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Нумансия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Хосе Соррилья
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