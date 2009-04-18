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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Нумансия
Атлетико - Нумансия: обзор матча 18 апреля 2009
Атлетико
18.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Нумансия
62'
Э. Банега
79'
Д. Форлан
90'
Симау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Нумансия
Замена
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 3:0!
Симау
Желтая карточка
Л. Жуниор
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Л. Жуниор
️️️️
К. Бельвис
ГОЛ! 2:0!
Д. Форлан
Замена
Г. Брит
️️️️
А. Гоириа
Замена
Х. Баррасо Керо
️️️️
Х. дель Пино
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
Замена
Э. Банега
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Д. Хейтинга
19'
Желтая карточка
Х.
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Манише
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
22
Мануэль Павон
ЦЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Мартинес Марио
ЦП
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
24
Горка Брит
АП
4-3-3
1
Франко
3
Лопес
21
Переа
5
Хейтинга
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
11
Родригес
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Форлан
3-2-2-2-1
25
Хуан Пабло
16
Бельвис
20
Борис
23
Ортега
3
Хуанра
5
Сисма
6
Нагоре
4
Димас
11
дель Пино
9
Баркеро
12
Гоириа
14
Гарсия
11
Банега
11
Банега
14
Гарсия
11
Родригес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
11
Родригес
11
дель Пино
19
Керо
19
Керо
11
дель Пино
16
Бельвис
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
16
Бельвис
12
Гоириа
24
Брит
24
Брит
12
Гоириа
Остались в запасе
Атлетико
Нумансия
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Манише
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
11
Мартинес Марио
ЦП
22
Мануэль Павон
ЦЗ
28
Мариан Келемен
ВР
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Манише
ЦП
Остались в запасе
11
Мартинес Марио
ЦП
22
Мануэль Павон
ЦЗ
28
Мариан Келемен
ВР
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Нумансия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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