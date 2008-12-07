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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Альмерия
Нумансия - Альмерия: обзор матча 07 декабря 2008
Нумансия
07.12.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
19'
Х. дель Пино
51'
А. Гоириа
11'
Э. Солари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Альмерия
Замена
Г. Брит
️️️️
А. Гоириа
Замена
М. Марио
️️️️
Х. Баррасо Керо
Желтая карточка
А. Гоириа
Желтая карточка
Э. Пельерано
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
К. Гарсиа
Вторая желтая
Х. Баркеро
Замена
К. Бельвис
️️️️
Х. дель Пино
Замена
К. Уче
️️️️
Хуанито
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 2:1!
А. Гоириа
Пас отдал
Х. Баркеро
Замена
Корона
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:1!
Х. дель Пино
19'
Желтая карточка
С. Ортега
15'
Желтая карточка
Х. Пабло
11'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Солари
Желтая карточка
Д. Сисма
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Мануэль Павон
ЦЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
24
Хуанито
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Нумансия
13
Диего де Мигель
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
24
Горка Брит
АП
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
5
Сисма
22
Павон
23
Ортега
3
Хуанра
19
Керо
6
Нагоре
4
Димас
9
Баркеро
11
дель Пино
12
Гоириа
4-2-3-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
31
Гарсиа
2
Бруно
23
Сориано
24
Хуанито
5
Альварес
3
Гильерме
10
Пьятти
35
Солари
19
Керо
11
Марио
11
Марио
19
Керо
11
дель Пино
16
Бельвис
16
Бельвис
11
дель Пино
12
Гоириа
24
Брит
24
Брит
12
Гоириа
23
Сориано
15
Корона
15
Корона
23
Сориано
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
24
Хуанито
5
Уче
5
Уче
24
Хуанито
Остались в запасе
Нумансия
Альмерия
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
13
Диего де Мигель
ВР
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
13
Диего де Мигель
ВР
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Нумансия - Альмерия
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Помощники судьи:
Сезар Муньес Фернандес (Испания)
Стадион:
Лос Пайаритос
Посещаемость:
6292 из 9700 зрителей (64%)
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