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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Нумансия
Альмерия - Нумансия: обзор матча 25 апреля 2009
Альмерия
25.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Нумансия
6'
К. Уче
42'
Ф. Сориано
81'
А. Гоириа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Нумансия
Желтая карточка
Эстебан
Желтая карточка
Р. Браво
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Д. Сисма
Замена
Хуанито
️️️️
Ириней
Желтая карточка
Д. Сисма
ГОЛ! 2:1!
А. Гоириа
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
А. Крусат
Замена
М. Марио
️️️️
Х. Баркеро
Замена
П. Пьятти
️️️️
К. Уче
Замена
Г. Брит
️️️️
Д. Нагоре
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сориано
ГОЛ! 1:0!
К. Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
0
Ириней
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
24
Горка Брит
АП
3-2-3-2
1
Эстебан
21
Ортис
4
Пельерано
18
Акасиете
2
Мане
2
Бруно
7
Крусат
23
Сориано
0
Ириней
5
Уче
21
Негредо
3-2-1-2-1
25
Хуан Пабло
16
Бельвис
23
Ортега
8
Паласиос
3
Хуанра
5
Сисма
6
Нагоре
11
дель Пино
9
Баркеро
12
Гоириа
7
Крусат
0
Ньето
0
Ньето
7
Крусат
0
Ириней
24
Хуанито
24
Хуанито
0
Ириней
5
Уче
10
Пьятти
10
Пьятти
5
Уче
5
Сисма
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
5
Сисма
9
Баркеро
11
Марио
11
Марио
9
Баркеро
6
Нагоре
24
Брит
24
Брит
6
Нагоре
Остались в запасе
Альмерия
Нумансия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Гонсало Арконада
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
4
Дельгадо Димас
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
4
Дельгадо Димас
ЦП
Главный тренер
Гонсало Арконада
Статистика матча Альмерия - Нумансия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
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