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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Атлетик
Нумансия - Атлетик: обзор матча 21 апреля 2009
Нумансия
21.04.2009, вторник, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
10'
Д. Сисма
30'
Г. Токеро
48'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Атлетик
Замена
Й. Велес
️️️️
Г. Токеро
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Х. дель Пино
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Вторая желтая
С. Борис
Желтая карточка
С. Борис
Замена
Х. Этчейта
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
Х.
Замена
Х. Баррасо Керо
️️️️
Д. Сисма
Замена
Г. Брит
️️️️
Д. Димас
Желтая карточка
С. Ортега
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 1:1!
Г. Токеро
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Д. Лопес
19'
Вторая желтая
А. Осио
17'
Желтая карточка
А. Осио
Желтая карточка
Д. Сисма
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сисма
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
6
Доминго Нагоре
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
24
Горка Брит
АП
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Иньиго
ЦФ
21
Йон Велес
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Хуан Пабло
5
Сисма
20
Борис
23
Ортега
16
Бельвис
3
Хуанра
6
Нагоре
4
Димас
9
Баркеро
11
дель Пино
12
Гоириа
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
20
Осио
3
Койкили
88
Мартинес
27
Лопес
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
5
Сисма
19
Керо
19
Керо
5
Сисма
11
дель Пино
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
11
дель Пино
4
Димас
24
Брит
24
Брит
4
Димас
Гурпеги
3
Этчейта
3
Этчейта
Гурпеги
27
Лопес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
27
Лопес
23
Токеро
21
Велес
21
Велес
23
Токеро
Остались в запасе
Нумансия
Атлетик
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
11
Мартинес Марио
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
0
Армандо
ВР
0
Иньиго
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
11
Мартинес Марио
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
Остались в запасе
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
0
Армандо
ВР
0
Иньиго
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Нумансия - Атлетик
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Лос Пайаритос
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