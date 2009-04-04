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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Нумансия
Бетис - Нумансия: обзор матча 04 апреля 2009
Бетис
04.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 3
Завершен
Нумансия
85'
Капи
90'
Р. Оливейра (П)
40'
К. Аранда
75'
Х. Баркеро (П)
90'
К. Аранда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Нумансия
Вторая желтая
Рикарду
Желтая карточка
Рикарду
Желтая карточка
Р. Оливейра
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Аранда
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Оливейра
Вторая желтая
М. Павон
Желтая карточка
С. Ортега
Желтая карточка
Эду
ГОЛ! 1:2!
Капи
Желтая карточка
М. Павон
Замена
М. Павон
️️️️
Х. Баркеро
Желтая карточка
Л. Монсон
Красная карточка
М. Нельсон
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Баркеро
Желтая карточка
Х. Пабло
Замена
Капи
️️️️
А. Эмана
Замена
К. Бельвис
️️️️
А. Гоириа
Желтая карточка
Д. Димас
Замена
Г. Фелипе
️️️️
Х.
ГОЛ! 0:1!
К. Аранда
Желтая карточка
М. Марио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
35
Рикарду
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
25
Арсу
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
11
Мартинес Марио
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
12
Асьер Гоириа
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
5
Давид Ривас
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
0
Капи
АП
0
Эду
ЦФ
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Мануэль Павон
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
24
Горка Брит
АП
4-1-2-1
35
Рикарду
18
Монсон
5
Хуанито
6
Мелли
22
Нельсон
25
Арсу
22
Хуанма
8
Эмана
0
Оливейра
4-3-1-2
25
Хуан Пабло
3
Хуанра
23
Ортега
20
Борис
5
Сисма
11
Марио
4
Димас
6
Нагоре
9
Баркеро
7
Аранда
12
Гоириа
37
Одонкор
37
Одонкор
8
Эмана
0
Капи
0
Капи
8
Эмана
0
Эду
0
Эду
9
Баркеро
22
Павон
22
Павон
9
Баркеро
12
Гоириа
16
Бельвис
16
Бельвис
12
Гоириа
3
Хуанра
15
Фелипе
15
Фелипе
3
Хуанра
Остались в запасе
Бетис
Нумансия
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Франциско Чапарро
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
24
Горка Брит
АП
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
24
Горка Брит
АП
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Бетис - Нумансия
4
2
1
5
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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