Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Нумансия
Вильярреал - Нумансия: обзор матча 08 февраля 2009
Вильярреал
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Нумансия
16'
Д. Росси
67'
Д. Росси
40'
К. Аранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Нумансия
Желтая карточка
Р. Браво
Замена
️️️️
Д. Росси
Замена
Х. Баррасо Керо
️️️️
Г. Брит
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
М. Марио
️️️️
Х. дель Пино
Замена
К. Бельвис
️️️️
Х. Баркеро
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Р. Пирес
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
С. Борис
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:1!
К. Аранда
Желтая карточка
С. Эгурен
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
4
Дельгадо Димас
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
24
Горка Брит
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
11
Мартинес Марио
ЦП
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
6
Лопес
7
Ибагаса
19
Сенна
9
Эгурен
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
3-2-1-3-1
25
Хуан Пабло
4
Браво
8
Паласиос
20
Борис
3
Хуанра
5
Сисма
4
Димас
11
дель Пино
24
Брит
9
Баркеро
7
Аранда
9
Эгурен
8
Пирес
8
Пирес
9
Эгурен
7
Ибагаса
8
Касорла
8
Касорла
7
Ибагаса
11
дель Пино
11
Марио
11
Марио
11
дель Пино
24
Брит
19
Керо
19
Керо
24
Брит
9
Баркеро
16
Бельвис
16
Бельвис
9
Баркеро
Остались в запасе
Вильярреал
Нумансия
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
23
Серхио Ортега
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Остались в запасе
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
23
Серхио Ортега
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Нумансия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Нумансия
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+