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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Нумансия
Расинг - Нумансия: обзор матча 15 марта 2009
Расинг
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
5 : 0
Завершен
Нумансия
16'
О. Серрано
27'
П. Люксен
32'
Н. Жигич
40'
Н. Жигич
45'
О. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Нумансия
Замена
Г. Брит
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Д. Димас
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Ласен
Желтая карточка
Х. дель Пино
Желтая карточка
О. Серрано
Замена
М. Марио
️️️️
А. Гоириа
ГОЛ! 5:0!
О. Серрано
ГОЛ! 4:0!
Н. Жигич
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Х. дель Пино
️️️️
А. Гуайре
ГОЛ! 3:0!
Н. Жигич
ГОЛ! 2:0!
П. Люксен
Желтая карточка
Д. Нагоре
ГОЛ! 1:0!
О. Серрано
16'
Замена
Ориоль
️️️️
Х. Моратон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Петер Люксен
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Мануэль Павон
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
4
Дельгадо Димас
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Антонио Гуайре
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
19
Ласло Сепси
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
38
Жезус Беррокаль
ЦФ
Нумансия
13
Диего де Мигель
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
24
Горка Брит
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
4-2-1-2
25
Тоньо
14
Пинильос
24
Гарай
4
Моратон
20
Валера
25
Ласен
8
Люксен
11
Серрано
9
Перейра
19
Жигич
4-3-1-2
28
Келемен
15
Фелипе
22
Павон
20
Борис
5
Сисма
16
Гуайре
6
Нагоре
4
Димас
9
Баркеро
12
Гоириа
7
Аранда
4
Моратон
3
Ориоль
3
Ориоль
4
Моратон
8
Колса
8
Колса
25
Ласен
20
Каналес
20
Каналес
25
Ласен
12
Гоириа
11
Марио
11
Марио
12
Гоириа
7
Аранда
24
Брит
24
Брит
7
Аранда
16
Гуайре
11
дель Пино
11
дель Пино
16
Гуайре
Остались в запасе
Расинг
Нумансия
38
Жезус Беррокаль
ЦФ
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
19
Ласло Сепси
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Диего де Мигель
ВР
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
Остались в запасе
38
Жезус Беррокаль
ЦФ
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
19
Ласло Сепси
ЛЗ
Остались в запасе
13
Диего де Мигель
ВР
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Расинг - Нумансия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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