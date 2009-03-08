Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Валенсия
Нумансия - Валенсия: обзор матча 08 марта 2009
Нумансия
08.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
42'
К. Аранда
52'
Х. Баркеро
11'
Висенте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Валенсия
Желтая карточка
М. Марио
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Х. Карлос Морено
️️️️
А. Гоириа
Желтая карточка
Висенте
Желтая карточка
Д. Нагоре
Замена
Г. Брит
️️️️
К. Аранда
Замена
Эду
️️️️
М. Фернандеш
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Х. Карлос Морено
Замена
М. Марио
️️️️
А. Гуайре
ГОЛ! 2:1!
Х. Баркеро
Замена
Д. Альбельда
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
Г. Фелипе
ГОЛ! 1:1!
К. Аранда
Пас отдал
Х. Баркеро
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
С. Ортега
11'
ГОЛ! 0:1!
Висенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
9
Хосе Баркеро
ЛП
6
Доминго Нагоре
(К)
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
16
Антонио Гуайре
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
24
Карлос Марчена
(К)
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Нумансия
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Мануэль Павон
ЦЗ
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
24
Горка Брит
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
0
Эду
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
4-4-2
25
Хуан Пабло
5
Сисма
23
Ортега
20
Борис
15
Фелипе
9
Баркеро
6
Нагоре
4
Димас
16
Гуайре
12
Гоириа
7
Аранда
4-2-3
1
Санчес
23
Мадуро
4
Алексис
39
Альбиоль
24
Моретти
24
Марчена
99
Фернандеш
17
Хоакин
64
Мата
14
Висенте
12
Гоириа
10
Морено
10
Морено
12
Гоириа
16
Гуайре
11
Марио
11
Марио
16
Гуайре
7
Аранда
24
Брит
24
Брит
7
Аранда
99
Фернандеш
0
Эду
0
Эду
99
Фернандеш
24
Марчена
6
Альбельда
6
Альбельда
24
Марчена
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
Остались в запасе
Нумансия
Валенсия
22
Мануэль Павон
ЦЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
11
Хавьер дель Пино
ПВ
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Мануэль Павон
ЦЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
11
Хавьер дель Пино
ПВ
Остались в запасе
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Нумансия - Валенсия
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Лос Пайаритос
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Нумансия
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+