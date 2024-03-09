Alessandro Pilati - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Alessandro Pilati
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Alessandro Pilati
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Феральписало
|16
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Тернана (Терни)
|05.05.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Брешиа (Брешиа)
|27.04.2024
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|20.04.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:5
|Комо (Комо)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Козенца (Козенца)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Феральписало (Сало)
|16.03.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Парма (Парма)
|09.03.2024
|1' -90'
|Модена (Модена)
|2:3
|Феральписало (Сало)
|03.03.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Феральписало (Сало)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|1:0
|Феральписало (Сало)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|3:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Феральписало (Сало)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Венеция (Венеция)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Феральписало (Сало)
|28.10.2023
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:3
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|21.10.2023
|1' -90'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|06.10.2023
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|30.09.2023
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|26.09.2023
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Феральписало (Сало)
|23.09.2023
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Пиза (Пиза)
|16.09.2023
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:1
|Модена (Модена)
|02.09.2023
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|29.08.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|0:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Феральписало (Сало)