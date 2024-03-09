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    Alessandro Pilati - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Alessandro Pilati
    Команда Феральписало
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Феральписало 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -90' Феральписало (Сало) 0:1 Тернана (Терни)
    05.05.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Феральписало (Сало)
    01.05.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 2:2 Брешиа (Брешиа)
    27.04.2024 1' -90' Циттаделла (Циттаделла) 1:1 Феральписало (Сало)
    20.04.2024 1' -90' Феральписало (Сало) 2:5 Комо (Комо)
    13.04.2024 Был в запасе Пиза (Пиза) 2:1 Феральписало (Сало)
    06.04.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 2:2 Козенца (Козенца)
    01.04.2024 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Феральписало (Сало)
    16.03.2024 1' -90' Феральписало (Сало) 1:2 Парма (Парма)
    09.03.2024 1' -90' Модена (Модена) 2:3 Феральписало (Сало)
    03.03.2024 1' -90' Феральписало (Сало) 1:3 Сампдория (Генуя)
    28.02.2024 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Феральписало (Сало)
    24.02.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    17.02.2024 Был в запасе Бари (Бари) 1:0 Феральписало (Сало)
    10.02.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 1:2 Палермо (Палермо)
    03.02.2024 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Феральписало (Сало)
    27.01.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 4:1 Лекко (Лекко)
    20.01.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 3:0 Катанцаро (Катанцаро)
    13.01.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Феральписало (Сало)
    26.12.2023 Был в запасе Феральписало (Сало) 2:2 Венеция (Венеция)
    23.12.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Феральписало (Сало)
    28.10.2023 1' -90' Феральписало (Сало) 0:3 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    21.10.2023 1' -90' Катанцаро (Катанцаро) 3:0 Феральписало (Сало)
    06.10.2023 1' -90' Брешиа (Брешиа) 1:1 Феральписало (Сало)
    30.09.2023 1' -90' Феральписало (Сало) 1:2 Специя (Ла Специя)
    26.09.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 1:2 Феральписало (Сало)
    23.09.2023 1' -90' Феральписало (Сало) 0:1 Пиза (Пиза)
    16.09.2023 1' -90' Феральписало (Сало) 1:1 Модена (Модена)
    02.09.2023 1' -90' Палермо (Палермо) 3:0 Феральписало (Сало)
    29.08.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 3:0 Феральписало (Сало)
    26.08.2023 Был в запасе Феральписало (Сало) 0:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    20.08.2023 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Феральписало (Сало)
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