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Хассан Аль-Омари - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1994 (32)
#77 | Нападающий
168 см
Саудовская Аравия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Таи
1
0
0
0
0
Аль-Таавун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Абха
2 : 0
01.03.2024
Аль-Таи
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таи
1 : 4
24.02.2024
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Вахда
1 : 1
16.02.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таи
0 : 3
07.02.2024
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Дамак
3 : 0
21.12.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
14.12.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фат
0 : 1
02.12.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таи
4 : 3
24.11.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
3 : 1
09.11.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таи
3 : 3
03.11.2023
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Таи
3 : 2
27.10.2023
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
21.10.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Таи
1 : 2
29.09.2023
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттифак
4 : 3
21.09.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Фат
1 : 1
13.08.2023
Аль-Таавун
72' - 90'
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