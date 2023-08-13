Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Таавун
Аль-Фат - Аль-Таавун: обзор матча 13 августа 2023
Аль-Фат
13.08.2023, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Таавун
24'
Ф. Аль-Бурайкан
45+1'
А. Жиротто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Таавун
Желтая карточка
М. Аль-Фухаид Салах
90'
+8
87'
Желтая карточка
А. Аль-Ояяри
86'
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
Матеус
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
С. Бендебка
73'
Замена
С. Баатия
️️️️
А. Аль-Зубайди
73'
72'
Замена
Х. Аль-Омари
️️️️
А. Салех Бахусайн
72'
Замена
А. Аль-Ояяри
️️️️
М. Аль-Гамди
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
Петрос
61'
Желтая карточка
А. Аль-Зубайди
57'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Жиротто
Пас отдал
Матеус
38'
Желтая карточка
А. Эль-Махдиуи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
С. Бендебка
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
2
Али Аль-Зубайди
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
6
Петрос
ЦП
11
Мурад Батна
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Таавун
42
Муат Факихи
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ЦЗ
15
Хасан Кадеш
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Флавио
ЦП
1
Маилсон
ЦФ
10
Матеус
ЦФ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Саид Баатия
ЦП
25
Тавфик Бухумаид
ЦП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ЦП
6
Аббас Аль-Хассан
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Ринне
2
Аль-Зубайди
87
Аль-Уджами
13
Аль-Юсеф
64
Денайе
28
Бендебка
6
Петрос
11
Батна
37
Тельо
10
Зелараян
9
Аль-Бурайкан
4-3-4
5
Жиротто
6
Аль-Гамди
15
Кадеш
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
10
Медран
8
Флавио
29
Бахусайн
9
Тавамба
10
Матеус
1
Маилсон
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
6
Петрос
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
6
Петрос
28
Бендебка
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
28
Бендебка
10
Матеус
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
10
Матеус
6
Аль-Гамди
15
Аль-Ояяри
15
Аль-Ояяри
6
Аль-Гамди
29
Бахусайн
77
Аль-Омари
77
Аль-Омари
29
Бахусайн
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Таавун
26
Мустафа Малайека
ВР
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
25
Тавфик Бухумаид
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
25
Тавфик Бухумаид
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Таавун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Сами Ахмед Аль-Джураис
Стадион:
Аль-Фат
Новости команд
Все
Аль-Фат
Аль-Таавун
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: кризисный клуб против гостевой машины – спасет ли «Аль-Фат» смена тренера?
8 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Аль-Дирия» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 9 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
16 октября
Роналду потребовал пожизненно дисквалифицировать фанатов саудовского клуба
13 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+