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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Таи
Аль-Иттифак - Аль-Таи: обзор матча 21 сентября 2023
Аль-Иттифак
21.09.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 3
Завершен
Аль-Таи
2'
Д. Вейналдум
41'
М. Дембеле
71'
Д. Вейналдум
90+3'
М. Дембеле
10'
Б. Менса
36'
Б. Менса
54'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Таи
ГОЛ! 4:3!
М. Дембеле
90'
+3
90'
+2
Замена
М. Аль-Кунаян
️️️️
Т. Абдулла
Желтая карточка
М. Аль-Кувайкиби
90'
+1
Желтая карточка
Х. Аль-Гамди
84'
83'
Замена
Р. Аль-Шамлан
️️️️
В. Мисиджан
81'
Замена
А. Аль-Азаа
️️️️
М. Дуганджич
ГОЛ! 3:3!
Д. Вейналдум
71'
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
Р. Квайсон
70'
67'
Желтая карточка
Б. Менса
67'
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
И. Аль-Нахли
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
А. Абдулла Азази
63'
54'
ГОЛ! 2:3!
Б. Менса
Пас отдал
А. Кордя
45'
+3
Желтая карточка
А. Семеду
ГОЛ! 2:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Хендерсон
41'
36'
ГОЛ! 1:2!
Б. Менса
Пас отдал
М. Дуганджич
10'
ГОЛ! 1:1!
Б. Менса
Пас отдал
А. Семеду
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Дембеле
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
35
Abdullah Khalifa
ЦП
26
Abdulmuhsen Aldosary
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
26
Джамал Баджандух
ОП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
4-3-1-2
48
Виктор
27
Аль-Шаммрани
13
Хендри
70
Хатиб
61
Аль-Отаиб
23
Вейналдум
14
Хендерсон
11
Азази
10
Грей
19
Квайсон
9
Дембеле
4-1-2-1-2
1
Брага
6
Абдулла
4
Бауэр
4
Султан
23
Касим
88
Аль-Нахли
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
7
Мисиджан
45
Дуганджич
11
Азази
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
11
Азази
19
Квайсон
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
19
Квайсон
88
Аль-Нахли
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
88
Аль-Нахли
6
Абдулла
18
Аль-Кунаян
18
Аль-Кунаян
6
Абдулла
7
Мисиджан
70
Аль-Шамлан
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
45
Дуганджич
99
Аль-Азаа
99
Аль-Азаа
45
Дуганджич
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Таи
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
35
Abdullah Khalifa
ЦП
26
Abdulmuhsen Aldosary
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
35
Abdullah Khalifa
ЦП
26
Abdulmuhsen Aldosary
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Таи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
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