Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мохаммед Аль-Фухаид Салах - статистика

Завершил карьеру
9 января 1990 (36)
#14 | Полузащитник
171 см
Саудовская Аравия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Фат
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
63' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
0 : 1
22.05.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фат
3 : 4
16.05.2025
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
1' - 63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фат
3 : 1
01.05.2025
Аль-Шабаб
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.04.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Фат
2 : 0
17.04.2025
Аль-Иттихад
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Халидж
1 : 5
12.04.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 1
06.04.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.03.2025
Аль-Раед
87' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Холуд
2 : 1
06.03.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Фат
1 : 2
01.03.2025
Аль-Таавун
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
24.02.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
24.02.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 0
20.02.2025
Аль-Оруба
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 0
20.02.2025
Аль-Оруба
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
14.02.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Ахли
2 : 0
07.02.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фат
1 : 1
01.02.2025
Аль-Кадисия
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Наср
3 : 1
26.01.2025
Аль-Фат
85' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фат
2 : 1
22.01.2025
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.01.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
05.12.2024
Аль-Фат
77' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фат
1 : 2
28.11.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
24.11.2024
Аль-Фат
1' - 45'
30'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.11.2024
Халидж
1' - 56'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Фат
1 : 1
02.11.2024
Аль-Фейха
1' - 73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Раед
2 : 1
26.10.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Фат
1 : 1
20.10.2024
Аль-Холуд
1' - 88'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Таавун
2 : 0
05.10.2024
Аль-Фат
1' - 56'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фат
2 : 4
28.09.2024
Аль-Охдуд
80' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Оруба
1 : 0
19.09.2024
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фат
1 : 2
14.09.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Фат
1 : 0
27.08.2024
Аль-Ахли
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Кадисия
3 : 0
23.08.2024
Аль-Фат
1' - 81'
Главные новости
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
20:40
11
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
19:52
2
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
19:46
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
19:19
1
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
9
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+