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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Фейха
Аль-Фат - Аль-Фейха: обзор матча 02 ноября 2024
Аль-Фат
02.11.2024, суббота, 17:35
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Фейха
54'
Л. Зелараян
45+4'
Х. Аль-Каби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Фейха
Замена
S. Al-Shurafa
️️️️
Джанини
86'
82'
Замена
А. Аль-Хараджин
️️️️
Х. Аль-Каби
Замена
Н. Аль-Муса
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
73'
70'
Замена
А. Посуэло
️️️️
М. Аль-Биши
70'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
V. Rangel
60'
Желтая карточка
Ф. Абди
ГОЛ! 1:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
A. Safuq Al-Enezi
54'
Замена
A. Safuq Al-Enezi
️️️️
А. Сбаи
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Х. Аль-Каби
Пас отдал
М. Аль-Биши
45'
+2
Желтая карточка
М. Аль-Рашиди
41'
Желтая карточка
V. Rangel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Джанини
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К)
ПЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
6
Сауд Зидан
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
3-2-2-1-2
1
Саппанош
12
Аль-Кунайдыри
24
17
Саадан
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
96
15
Баатия
10
Зелараян
10
Сбаи
21
Джанини
3-2-3-1-1
52
Москера
6
Смоллинг
2
25
Абди
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
59
Цимирот
29
Шукуров
14
Аль-Биши
77
Аль-Каби
31
Лопес
10
Сбаи
93
93
10
Сбаи
14
Аль-Фухаид Салах
8
Аль-Муса
8
Аль-Муса
14
Аль-Фухаид Салах
21
Джанини
49
49
21
Джанини
2
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
2
14
Аль-Биши
8
Посуэло
8
Посуэло
14
Аль-Биши
77
Аль-Каби
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
77
Аль-Каби
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Фейха
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
6
Сауд Зидан
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
6
Сауд Зидан
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Фейха
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
18
Офсайды
2
0
Количество передач
360
439
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Mohammed Al-Rumaikhani, Saudi Arabia
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
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