|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2012
|1' -26'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.03.2012
|1' -50'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13'
|03.03.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|02.01.2012
|87' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.12.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|26.12.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|21.12.2011
|80' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|5:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.10.2011
|60' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.10.2011
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|14.08.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Челси (Лондон)