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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 21 марта 2012
Тоттенхэм
21.03.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
90+3'
Р. ван дер Ваарт
75'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Г. Бэйл
+3
Замена
Р. Нельсен
️️️️
Л. Кинг
Замена
Р. Делап
️️️️
К. Джером
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
Р. Шоукросс
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
У. Паласиос
Замена
Д. Дефо
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Диао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЛП
36
Марк Уилсон
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-3-2-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
10
Модрич
19
Кранчар
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
28
Саа
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
7
Пеннант
19
Уолтерс
36
Уилсон
8
Паласиос
15
Диао
15
Крауч
35
Джером
26
Кинг
17
Нельсен
17
Нельсен
26
Кинг
19
Кранчар
9
Дефо
9
Дефо
19
Кранчар
28
Саа
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
28
Саа
15
Диао
12
Уилэн
12
Уилэн
15
Диао
8
Паласиос
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
8
Паласиос
35
Джером
5
Делап
5
Делап
35
Джером
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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