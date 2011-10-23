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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 23 октября 2011
Арсенал
23.10.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
27'
Жервиньо
74'
Р. ван Перси
82'
Р. ван Перси
34'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 3:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Жервиньо
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Жервиньо
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. ван Перси
️️️️
М. Шамах
Замена
С. Диао
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЛФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
11
Сантос
6
Косиельни
4
Мертезакер
5
Джуру
8
Артета
8
Сонг
21
Рэмзи
27
Жервиньо
27
Шамах
32
Уолкотт
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
4
Апсон
17
Шоукросс
36
Уилсон
26
Этерингтон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
15
Крауч
19
Уолтерс
27
Жервиньо
5
Фримпонг
5
Фримпонг
27
Жервиньо
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
27
Шамах
32
ван Перси
32
ван Перси
27
Шамах
5
Делап
15
Диао
15
Диао
5
Делап
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
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