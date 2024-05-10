Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Davide Guglielmotti
Статистика
Davide Guglielmotti - статистика
Завершил карьеру
#44 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лекко
22
0
0
5
0
Реджана 1919
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
59' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
67' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Лекко
1 : 0
13.04.2024
Реджана 1919
77' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Специя
1 : 1
06.04.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Асколи
4 : 1
17.03.2024
Лекко
46' - 90'
46'
Италия. Серия В, 29 тур
Лекко
0 : 1
10.03.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Зюйдтироль
1 : 0
02.03.2024
Лекко
1' - 90'
8'
Италия. Серия В, 27 тур
Лекко
0 : 3
27.02.2024
Комо
1' - 46'
7'
Италия. Серия В, 26 тур
Тернана
0 : 0
24.02.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Лекко
1 : 3
17.02.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
3 : 1
10.02.2024
Лекко
1' - 46'
30'
Италия. Серия В, 23 тур
Лекко
0 : 1
03.02.2024
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Лекко
1 : 3
20.01.2024
Пиза
46' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
90' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
85' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Кремонезе
1 : 0
25.11.2023
Лекко
81' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Лекко
3 : 2
12.11.2023
Парма
59' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Лекко
0 : 0
08.11.2023
Специя
1' - 46'
37'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
1 : 1
05.11.2023
Лекко
68' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
64' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
1' - 58'
Италия. Серия В, 8 тур
Циттаделла
2 : 1
01.10.2023
Лекко
1' - 76'
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
1' - 46'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
1' - 58'
Италия. Серия В, 1 тур
Циттаделла
1 : 0
20.08.2023
Реджана 1919
80' - 90'
Главные новости
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
Фото
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
1
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+